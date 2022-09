Gravina | «Crisi energetica | rischiamo di chiudere Coverciano»

(Di martedì 6 settembre 2022) «È peggio della pandemia, perché allora con i protocolli siamo ripartiti, stavolta questo tsunami ci trova già a terra e non abbiamo contromisure, ci mancano i soldi. Così il calcio non si rialza più». Sono le parole rilasciate dal presidente della Federcalcio, Gabriele, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Il numero uno della Federazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

