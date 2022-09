Grande Fratello, vi ricordate del mitologico "Fefé", Fabiano Reffe? Ecco che fine ha fatto (Di martedì 6 settembre 2022) Vi ricordate di Fabiano Reffe, il bellissimo "Fefè" del Grande Fratello? In effetti, è ormai da tempo che sembra essere sparito dagli schermi. Scopriamo che cosa sta facendo adesso. Fabriano Reffe è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello, al quale decise di partecipare quando era ancora uno sconosciuto. Naturalmente, stiamo parlando di quella che era la versione "Nip" de reality show. Quella stessa versione del format che ha permesso a tante persone "comuni" di diventare dei celebri personaggi della televisione. Non dimentichiamo, però, che molti dei personaggi usciti dal Grande Fratello ne hanno fatta di strada. Pensiamo, per esempio, ai talentuosissimi Luca Argentero o Eleonora Daniele: si direbbe mai che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 6 settembre 2022) Vidi, il bellissimo "Fefè" del? In effetti, è ormai da tempo che sembra essere sparito dagli schermi. Scopriamo che cosa sta facendo adesso. Fabrianoè stato uno dei concorrenti del, al quale decise di partecipare quando era ancora uno sconosciuto. Naturalmente, stiamo parlando di quella che era la versione "Nip" de reality show. Quella stessa versione del format che ha permesso a tante persone "comuni" di diventare dei celebri personaggi della televisione. Non dimentichiamo, però, che molti dei personaggi usciti dalne hanno fatta di strada. Pensiamo, per esempio, ai talentuosissimi Luca Argentero o Eleonora Daniele: si direbbe mai che ...

