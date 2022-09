GP Monza 2022, Binotto: “Questo posto rappresenta qualcosa di speciale” (Di martedì 6 settembre 2022) Mattia Binotto ha parlato in vista del weekend del GP di Monza 2022 di formula 1. Queste le sensazioni del team principal della Ferrari: “Questa pista ha un layout unico nel calendario: è un tracciato velocissimo, l’unico rimasto in calendario, e per Questo è particolarmente esigente per i motori e le vetture. Si tratta di una pista sulla quale la power unit spinge per quattro quinti del giro e sulla quale è fondamentale essere perfetti. La corsa è una volata: i 53 giri scivolano via a un ritmo velocissimo, per cui anche ai piloti non è concesso alcun errore, perché rischia di non esserci il tempo per recuperare”. “Il Gran Premio d’Italia di Monza è qualcosa di speciale per tutti i team italiani e in particolar modo per noi, ma lo è per tutta la Formula 1. Una ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Mattiaha parlato in vista del weekend del GP didi formula 1. Queste le sensazioni del team principal della Ferrari: “Questa pista ha un layout unico nel calendario: è un tracciato velocissimo, l’unico rimasto in calendario, e perè particolarmente esigente per i motori e le vetture. Si tratta di una pista sulla quale la power unit spinge per quattro quinti del giro e sulla quale è fondamentale essere perfetti. La corsa è una volata: i 53 giri scivolano via a un ritmo velocissimo, per cui anche ai piloti non è concesso alcun errore, perché rischia di non esserci il tempo per recuperare”. “Il Gran Premio d’Italia didiper tutti i team italiani e in particolar modo per noi, ma lo è per tutta la Formula 1. Una ...

