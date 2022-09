Governo: Draghi vede dg Fao, focus anche su crisi alimentare innescata da guerra (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questo pomeriggio il direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Al centro del colloquio la collaborazione bilaterale dell'Italia con l'Organizzazione e uno scambio di vedute sulla risposta alla crisi alimentare determinata dal conflitto russo-ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato questo pomeriggio il direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Al centro del colloquio la collaborazione bilaterale dell'Italia con l'Organizzazione e uno scambio di vedute sulla risposta alladeterminata dal conflitto russo-ucraino.

NicolaMorra63 : Più chiaro di così non si può. Per fare veramente contrasto alla #MAFIA si deve fare l'esatto contrario di quanto f… - CarloCalenda : Berlusconi ha anche mandato il primo uomo sulla Luna e inventato i vaccini. Ma cara Onle Fascina, che tristezza ved… - raffaellapaita : Non esiste una destra moderata. Forza Italia non esiste più, si è schiacciata sulle posizioni sovraniste dell’alle… - CostanzaBattis1 : RT @MarzialiMarta: Ieri alla presentazione di #ItaliaSulSerio accanto alla Ministra @elenabonetti la massima espressione del Governo #dragh… - VIOLA_MARTELLA : @rosanna_2021 @serenel14278447 Rosanna, @GiuseppeConteIT non ha dato via libera alle destre. Ha sempre votato tutto… -