“Governi con le mani legate”. Il caro-energia affossa l'Italia e non ci sono contromosse (Di martedì 6 settembre 2022) Nella puntata del 6 settembre de L'Aria che Tira è argomento caldo il caro-energia e la situazione critica tra l'Europa e la Russia sul gas. Nel talk show di La7, condotto da Myrta Merlino, è ospite Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa, che propone il proprio punto di vista: "È difficile secondo me spiegare a chi riceve una bolletta particolarmente alta perché ha un esercizio, quindi consuma più energia, che un governo solo non può fare quasi niente. Né il governo attuale, in carica come sappiamo per gli affari correnti, né quello che verrà. È una questione talmente grossa che bisogna sperare che l'Europa riesca nel suo insieme ad agire e ad avere un peso maggiore nei confronti di Vladimir Putin. Putin può dire quello che vuole, ma - sottolinea il giornalista - prima di perdere un cliente come l'Europa ci dovrebbe pensare un ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Nella puntata del 6 settembre de L'Aria che Tira è argomento caldo ile la situazione critica tra l'Europa e la Russia sul gas. Nel talk show di La7, condotto da Myrta Merlino, è ospite Marcello Sorgi, editorialista de La Stampa, che propone il proprio punto di vista: "È difficile secondo me spiegare a chi riceve una bolletta particolarmente alta perché ha un esercizio, quindi consuma più, che un governo solo non può fare quasi niente. Né il governo attuale, in carica come sappiamo per gli affari correnti, né quello che verrà. È una questione talmente grossa che bisogna sperare che l'Europa riesca nel suo insieme ad agire e ad avere un peso maggiore nei confronti di Vladimir Putin. Putin può dire quello che vuole, ma - sottolinea il giornalista - prima di perdere un cliente come l'Europa ci dovrebbe pensare un ...

SoniaLaVera : RT @MinutemanItaly: Fase 1 - Reggere impatto primi mesi di guerra e stabilizzare avanzata progressiva in Ucraina Fase 2 - Consolidare rappo… - Romanito_21 : @F1N1no @MarcelloChirico @mirkonicolino Non dico a te, anzi con te stiamo discutendo su Pogba con opinioni diverse… - iucci_gabriella : RT @fenice_risorta: Lo schifo di @berlusconi quando tesseva le lodi, di un #invasoreassassino e ha permesso con i suoi governi che #attecc… - Albe_one : @FabrizioRocca24 @chiaralucetw Non ho scritto che va tutto bene .. anzi .. un miglioramento rispetto il 2021 non è… - nuccia20 : RT @Enricicca: @peppeprovenzano Lei, invece, è l'ottuso cialtrone bugiardo di sempre. Si ricorda di avere votato un Governo di unità nazion… -