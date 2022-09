Golf | presentato il 79° Open d’Italia con vista sulla Ryder Cup 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 6 settembre 2022) La prova generale dellaCup, ma anche un evento prestigioso che metterà a confronto i campioni Major, i migliori azzurri e tanti altri protagonisti delmondiale: questo sarà il DS Automobiles 79°, tra i tornei di punta del DP World Tour, in programma dal 15 al 18 settembre 2022 (ad anticipare la competizione sarà, mercoledì 14, la Rolex Pro-Am) al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), nel circolo della famiglia Biagiotti, su un campo completamente rinnovato e all’avanguardia (con un montepremi complessivo di 3 milioni di euro). Non mancherà di certo lo spettacolo sul percorso che il prossimo anno ospiterà, per la prima volta in Italia, la sfida tra Vecchio Continente e Usa. Diverse star sono già note, come il nordirlandese Rory McIlroy, numero tre ...