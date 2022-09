Gnonto e l’ipocrisia del pallone italiano | in sei mesi da nuovo eroe nazionale a dimenticato nonostante il prezzo accessibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) A livello comunicativo probabilmente l’Italia degli ultimi anni sarebbe un caso di studio piuttosto noioso. Gli schemi infatti sono piuttosto ricorrenti: l’esplosione di un determinato argomento che diventa trend topic per un periodo più o meno breve, con tutto ciò che ne deriva tra manifestazioni d’intenti, promesse e quant’altro, e poi via via a scemare fino a finire nelio. Torniamo indietro al 24 marzo scorso ad esempio: l’Italia che perde contro la Macedonia e non si qualifica al Mondiale di calcio per la seconda volta consecutiva. Via coi giovani e i vivai in tutte le salse, dalle squadre B al blocco per gli stranieri alle idee più stravaganti per ridare smalto al movimento calcistico italico e tornare a produrre campioni. E via con le lodi alla “Giovane Italia” che il ct Mancini vara per la “Finalissima” contro l’Argentina e per la Nations League: con ...