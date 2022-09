"Gli italiani soffriranno, chi vi comprerà". La Russia minaccia l'Italia: scatta l'allarme rosso (Di martedì 6 settembre 2022) Si alza la tensione tra Russia e Italia. Adesso il nostro Paese è nel mirino di Mosca e il "piano Cingolani" pensato per risolvere la dipendenza Italiana dal gas russo fa infuriare il Cremlino. È stata direttamente la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova a tuonare contro il governo Italiano con toni duri e minacciosi: "Il piano Italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, "è imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli Italiani che dovranno soffrire", ha scritto in un post su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. "Le imprese in Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Si alza la tensione tra. Adesso il nostro Paese è nel mirino di Mosca e il "piano Cingolani" pensato per risolvere la dipendenzana dal gas russo fa infuriare il Cremlino. È stata direttamente la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova a tuonare contro il governono con toni duri e minacciosi: "Il pianono per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, "è imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gliche dovranno soffrire", ha scritto in un post su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. "Le imprese in...

