“Giustizia è stata fatta, ma manchi ancora come il primo giorno”: il messaggio della famiglia di Willy a due anni dalla sua morte (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo due anni dal brutale omicidio di Willly Monteiro davanti a un locale di Colleferro, la sua famiglia lascia un messaggio sulla pagina Facebook dove parenti e conoscenti condividono il ricordo del giovane ragazzo, pestato a morte a 21 anni per aver difeso un amico durante una discussione al bar: “Ciao caro Willy, sono già passati due anni, ma manchi ancora come il primo giorno. Due anni senza i tuoi scherzi, i tuoi sorrisi, le tue coccole, le tue battute e soprattutto senza i tuoi abbracci. Hai visto che bel messaggio che hai lasciato su questa terra? Quante persone ti pensano e pregano per te. Tante le dediche, gli eventi e le piazze. Il ... Leggi su tpi (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo duedal brutale omicidio di Willly Monteiro davanti a un locale di Colleferro, la sualascia unsulla pagina Facebook dove parenti e conoscenti condividono il ricordo del giovane ragazzo, pestato aa 21per aver difeso un amico durante una discussione al bar: “Ciao caro, sono già passati due, mail. Duesenza i tuoi scherzi, i tuoi sorrisi, le tue coccole, le tue battute e soprattutto senza i tuoi abbracci. Hai visto che belche hai lasciato su questa terra? Quante persone ti pensano e pregano per te. Tante le dediche, gli eventi e le piazze. Il ...

carlogubi : A #Presadiretta confermano dopo 30 anni quello che gli studenti della 'Pantera' dicevano nel 1991: la guerra in… - GiulEarth16 : RT @WeWorldOnlus: Oggi è stata lanciata Justice is Everybody's Business! È tempo di dimostrare che non accetteremo mezze misure quando si… - andreaintonti : RT @carlogubi: A #Presadiretta confermano dopo 30 anni quello che gli studenti della 'Pantera' dicevano nel 1991: la guerra in #Iraq è stat… - SoniaLaVera : RT @RobbyDreamer: stata abolita tanti anni fa, per qualcuno è ancora applicabile. Commissione, Parlamento EU e Corti di giustizia, benefici… - PaolaAnna8 : RT @RobbyDreamer: stata abolita tanti anni fa, per qualcuno è ancora applicabile. Commissione, Parlamento EU e Corti di giustizia, benefici… -