Giulia Salemi torna per la terza volta al Gf Vip: ecco cosa farà (Di martedì 6 settembre 2022) Giulia Salemi, ex conduttrice del Gf Vip Party, si prepara a varcare la porta dello studio del Grande Fratello Vip 7: per l'ex gieffina è il terzo anno consecutivo al reality ma in un ruolo diverso Giulia Salemi è pronta per questa bella e nuova avventura al Grande Fratello Vip, dove torna per il terzo anno consecutivo, ma non nel ruolo di concorrente. Si tratta di un ruolo che è stato studiato proprio per l'influencer e che tanto piacerà ai fan. A svelare la novità è stato il presentatore Signorini dalle pagine di Sorrisi. Giulia sarà la regina social del programma. Vediamo di che si tratta: "Lo studio sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena. Altra novità: il Gf Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo ..."

