Giudice Sportivo Serie A, le decisioni dopo la quinta giornata (Di martedì 6 settembre 2022) Giudice Sportivo Serie A, le decisioni ufficiali dopo la quinta giornata di campionato: le ultimissime notizie Il Giudice Sportivo ha emanato le decisioni ufficiali dopo l’ultima giornata di Serie A. Solo uno squalificato: Danilo Cataldi della Lazio per somma di ammonizioni. Ammende per gli stessi biancocelesti e Spezia (10mila euro per cori razzisti) e Milan (5mila euro per il lancio di tre bottigliette di plastica in campo da parte dei tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022)A, leufficialiladi campionato: le ultimissime notizie Ilha emanato leufficialil’ultimadiA. Solo uno squalificato: Danilo Cataldi della Lazio per somma di ammonizioni. Ammende per gli stessi biancocelesti e Spezia (10mila euro per cori razzisti) e Milan (5mila euro per il lancio di tre bottigliette di plastica in campo da parte dei tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

