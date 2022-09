Giudice sportivo: in Serie B tre turni di stop a Gudmundsson (Di martedì 6 settembre 2022) Il Giudice sportivo della Lega Calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite dell'ultimo week - end, valide per 4/a giornata del campionato di calcio cadetto, ha inflitto un'ammenda ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Ildella Lega Calcio diB, Germana Panzironi, in relazione alle partite dell'ultimo week - end, valide per 4/a giornata del campionato di calcio cadetto, ha inflitto un'ammenda ...

serieB123 : Giudice Sportivo Serie B, tre turni di stop per Gudmundsson del Genoa - buoncalcio : Giudice Sportivo, #Gudmundsson squalificato per tre giornate. Nel Palermo out Bettella - psb_original : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno di squalifica a Bucchi dell'Ascoli e a Marchetti del Cittadell… - glooit : Giudice sportivo: in Serie B tre turni di stop a Gudmundsson leggi su Gloo - ILOVEPACALCIO : Serie B, incidenti Reggina-Palermo: il Giudice Sportivo grazia le società - Ilovepalermocalcio -