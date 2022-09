Giù il debito per salvare l'Amazzonia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) - Gli indigeni dell'Amazzonia stanno chiedendo alle istituzioni finanziarie di condonare i debiti statali delle nazioni sudamericane che compongono la foresta amazzonica, in cambio dell'impegno a preservare l'ambiente. L'Amazzonia è la più grande foresta pluviale del mondo e la sua salute è considerata fondamentale per evitare gli impatti più catastrofici del cambiamento climatico. L'appello proviene da un rapporto pubblicato questa settimana dal Coica, un'organizzazione di gruppi indigeni che vivono in Amazzonia distribuiti su nove Paesi diversi. Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) - Gli indigeni dell'stanno chiedendo alle istituzioni finanziarie di condonare i debiti statali delle nazioni sudamericane che compongono la foresta amazzonica, in cambio dell'impegno a preservare l'ambiente. L'è la più grande foresta pluviale del mondo e la sua salute è considerata fondamentale per evitare gli impatti più catastrofici del cambiamento climatico. L'appello proviene da un rapporto pubblicato questa settimana dal Coica, un'organizzazione di gruppi indigeni che vivono indistribuiti su nove Paesi diversi.

djcantaa : RT @drelegantia: E giù soldi a iosa dal condottò della felicità. Spero che il risveglio non sia troppo amaro. Oltre l’asintoto che separa… - contevladputin : @Notinmy36249858 @LuigiColline Dai titoli di stato soprattutto di paesi europei ci starei alla larga, è vero che so… - drelegantia : E giù soldi a iosa dal condottò della felicità. Spero che il risveglio non sia troppo amaro. Oltre l’asintoto che… - bagutti75 : @N013Q Creano sempre situazioni di panico per poter derogare ai loro precetti che nell'ordinarieta' non sarebbe pos… - krudesky : @confundustria @Giu_91Ua Stanno studiando come provvedere, lo studio può protrarsi a lungo...dovrà essere fatto, ma… -