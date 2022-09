Giornali e cappotti sulle sedie, si può occupare il posto per altri? (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Un cappotto o un giornale sulla poltrona al cinema oppure un individuo, fermo ai lati della strada, che occupa il parcheggio per l’auto di un suo amico o familiare. Non è raro che capiti una cosa del genere. Ma giuridicamente, occupare un posto in maniera impropria, può considerarsi un comportamento lecito? Trovare una risposta non è semplice, spiega Studio Cataldi, in assenza di una norma specifica che regolamenti l’occupazione del posto per altri. La questione, infatti, non ha meritato l’attenzione né del legislatore né della giurisprudenza, nonostante generi oggetto di battibecchi quotidiani, talvolta anche accesi e violenti. Di recente, in verità, la prassi di ‘tenere’ il parcheggio per l’auto dell’amico o del familiare è finita davanti alla Cassazione, ma soltanto per l’aspetto penale della ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Un cappotto o un giornale sulla poltrona al cinema oppure un individuo, fermo ai lati della strada, che occupa il parcheggio per l’auto di un suo amico o familiare. Non è raro che capiti una cosa del genere. Ma giuridicamente,unin maniera impropria, può considerarsi un comportamento lecito? Trovare una risposta non è semplice, spiega Studio Cataldi, in assenza di una norma specifica che regolamenti l’occupazione delper. La questione, infatti, non ha meritato l’attenzione né del legislatore né della giurisprudenza, nonostante generi oggetto di battibecchi quotidiani, talvolta anche accesi e violenti. Di recente, in verità, la prassi di ‘tenere’ il parcheggio per l’auto dell’amico o del familiare è finita davanti alla Cassazione, ma soltanto per l’aspetto penale della ...

