Giorgia Soleri: “Ho provato a togliermi la vita, ero arrivata al punto zero. Damiano? Mai rivelerò come l’ho conosciuto” (Di martedì 6 settembre 2022) Giorgia Soleri si racconta. E questa non è una novità. Stavolta con 7 del Corriere della Sera, l’influencer e attivista e poetessa e fotografa (“nasco come fotografa, fotografo da 150 anni”, parole sue) parla del suo libro, “La Signorina Nessuno” e ci tiene a precisare che mai e poi mai rivelerà come a conosciuto il fidanzato, Damiano David dei Maneskin: “Non lo sa nessuno e non lo dirò. Lo spazio privato per me ha ancora un valore”. Dal faceto al serio. Quando Soleri racconta della sua infanzia i toni cambiano: “I miei si sono separati che avevo quattro anni. E si sono separati male: mio padre aveva dei problemi (che poi ha risolto), mia madre ha chiesto l’affido esclusivo. Io nel mezzo. Cresciuta senza vedere mio padre per anni, mi ero quasi rassegnata quando, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)si racconta. E questa non è una novità. Stavolta con 7 del Corriere della Sera, l’influencer e attivista e poetessa e fotografa (“nascofotografa, fotografo da 150 anni”, parole sue) parla del suo libro, “La Signorina Nessuno” e ci tiene a precisare che mai e poi mai riveleràil fidanzato,David dei Maneskin: “Non lo sa nessuno e non lo dirò. Lo spazio privato per me ha ancora un valore”. Dal faceto al serio. Quandoracconta della sua infanzia i toni cambiano: “I miei si sono separati che avevo quattro anni. E si sono separati male: mio padre aveva dei problemi (che poi ha risolto), mia madre ha chiesto l’affido esclusivo. Io nel mezzo. Cresciuta senza vedere mio padre per anni, mi ero quasi rassegnata quando, ...

