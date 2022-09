Gioielleria DoGi | il Made in Italy della gioielleria fra pezzi esclusivi e creazioni uniche

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 settembre 2022) Una storia di successo, un brand in crescita e un’azienda che porta avanti ilinda un piccolo centro in provincia di Pescara. Abbiamo intervistato la mente dietro la, fra artigianalità e. Come nasce l’idea di fondare lae qual è la sua storia? Lanasce da un sogno e dalla voglia di dare sfogo all’estro creativo, creando delle opere d’arteche potessero arrivare a tutti. Per noi i gioielli sono passione, sono amore, sono dono di qualcosa di meraviglioso al mondo. L’azienda è stata fondata negli anni Novanta ed è cresciuta sempre di più, grazie a dedizione e voglia di ...