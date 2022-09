Giampiero Massolo | Le minacce della Zakharova si spiegano facilmente | le sanzioni alla Russia mordono eccome

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 settembre 2022) Intervista all'ex capo dei Servizi, oggi presidente ISPI: "I politici tengano i nervi saldi, i danni per Mosca si vedranno nel lungo periodo. La sfida è leggere gli eventi come un film in movimento. Dai governi occidentali serve leadership, la posta in gioco è salvaguardare noi stessi"