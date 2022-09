GFVIP, SIGNORINI: HO VOLUTO IL SIEROPOSITIVO CIACCI PER COMBATTARE L’IGNORANZA (Di martedì 6 settembre 2022) Alfonso SIGNORINI cambia la liturgia storica dei reality, annunciando per la prima volta il cast nella prima puntata. La tradizionale copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, che per decenni ha svelato i vip di Grandi Fratelli, Isole e company, salta e crea una grande attesa nel pubblico dei fedelissimi di un genere televisivo che costa poco e rende molto. Solo due nomi sono stati ufficializzati da SIGNORINI: Wilma Goich e Giovanni CIACCI. CIACCI io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei SIEROPOSITIVO non puoi partecipare. Regolamento modificato ed ecco che si è sbloccata la partecipazione del noto opinionista ed esperto di moda e gossip, già volto di Detto Fatto e concorrente di Ballando con le Stelle. Il tema della ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 6 settembre 2022) Alfonsocambia la liturgia storica dei reality, annunciando per la prima volta il cast nella prima puntata. La tradizionale copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, che per decenni ha svelato i vip di Grandi Fratelli, Isole e company, salta e crea una grande attesa nel pubblico dei fedelissimi di un genere televisivo che costa poco e rende molto. Solo due nomi sono stati ufficializzati da: Wilma Goich e Giovanniio lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se seinon puoi partecipare. Regolamento modificato ed ecco che si è sbloccata la partecipazione del noto opinionista ed esperto di moda e gossip, già volto di Detto Fatto e concorrente di Ballando con le Stelle. Il tema della ...

GiusCandela : Signorini: 'Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre ma poi salterà una puntata per fare la… - bubinoblog : GFVIP, SIGNORINI: HO VOLUTO IL SIEROPOSITIVO CIACCI PER COMBATTARE L'IGNORANZA - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Alfonso Signorini ha deciso di seminare indizi sui possibili concorrenti del GF Vip e di non svelare fino alla data dell… - Livingwmyheart : RT @Mattiabuonocore: Signorini spiega che hanno annunciato la presenza di Ciacci e la sua sieropositività per permettere agli altri concorr… - giuseppe_alto : Alfonso Signorini ha deciso di seminare indizi sui possibili concorrenti del GF Vip e di non svelare fino alla data… -