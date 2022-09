GF Vip 2022, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 possono votare? Che succede se escono dalla casa per le elezioni del 25 settembre? Signorini chiarisce tutto (Di martedì 6 settembre 2022) Il prossimo 25 settembre in Italia ci saranno le elezioni politiche e molti si chiedono come faranno i concorrenti del Grande Fratello Vip a votare, qualora lo volessero. A poche settimane dall’inizio del programma, Alfonso Signorini ha deciso di chiarire anche questa circostanza. Leggi anche: GF Vip 2022 cast ufficiale, Alfonso Signorini esagera con i... Leggi su donnapop (Di martedì 6 settembre 2022) Il prossimo 25in Italia ci saranno lepolitiche e molti si chiedono come faranno idelVip a, qualora lo volessero. A poche settimane dall’inizio del programma, Alfonsoha deciso di chiarire anche questa circostanza. Leggi anche: GF Vipcast ufficiale, Alfonsoesagera con i...

zazoomblog : Gf Vip 7 Alfonso Signorini confessa cosa lo infastidiva di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli lo scorso anno poi svel… - tuttopuntotv : Alfonso Signorini verità: perché Adriana Volpe non è opinionista del GF VIP 7 #gfvip #gfvip7 #alfonsosignorini… - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb September 06, 2022 at 09:31AM - CatelliRossella : Massimo Bochicchio, pochi amici e molti misteri ai funerali segreti del broker dei vip - zazoomblog : Signorini spiega perchè ha voluto dire ai concorrenti del GF VIP 7 della sieropositività di Ciacci: qualcosa non to… -