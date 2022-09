“Gerard Piquè ha conosciuto i genitori della fidanzata Clara Martì, gli hanno fatto una richiesta” (Di martedì 6 settembre 2022) Gerard Piquè ha definitivamente voltato pagina. Archiviata la rottura con Shakira, il difensore blaugrana si è più volte mostrato in pubblico con la nuova fiamma Clara Chia Martì, conosciuta un anno fa. Secondo il tabloid El Espanol il calciatore ha già conosciuto i genitori della 23enne. Il padre e la madre della ragazza lo hanno subito accolto, instaurando con lui un ottimo rapporto e avanzando una lecita richiesta. Lo scandalo della separazione con Shakira e l’eccessiva esposizione mediatica, infatti, hanno messo Clara in una scomoda situazione, turbando la serenità della famiglia Martì: “Si sentono a disagio, vogliono continuare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)ha definitivamente voltato pagina. Archiviata la rottura con Shakira, il difensore blaugrana si è più volte mostrato in pubblico con la nuova fiammaChia, conosciuta un anno fa. Secondo il tabloid El Espanol il calciatore ha già23enne. Il padre e la madreragazza losubito accolto, instaurando con lui un ottimo rapporto e avanzando una lecita. Lo scandaloseparazione con Shakira e l’eccessiva esposizione mediatica, infatti,messoin una scomoda situazione, turbando la serenitàfamiglia: “Si sentono a disagio, vogliono continuare a ...

Retroscena Barcellon: Piqué ha provato ad acquistare azioni di Barça Studios, 'no' di Laporta Commenta per primo Retroscena sul Barcellona : come riferisce Radio Catalunya , Gerard Piqué ha provato, tramite la sua società Kosmos , ad acquistare il 24,5% di Barca Studios , ma il presidente blaugrana Joan Laporta ha rifiutato l'offerta.