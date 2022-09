Genoa, domani al Ferraris la festa del 129º compleanno (Di martedì 6 settembre 2022) Il Club più antico d’Italia spegne 129 candeline: il Genoa ha preparato una festa al Ferraris per mercoledì 7 settembre Il Genoa compie 129 anni di vita. Il club più antico d’Italia ha intenzione di festeggiare questo evento assieme ai suoi tifosi. ? Nella giornata di mercoledì 7 settembre, allo stadio Luigi Ferraris, si terrà la festa per il 129º compleanno del Club più antico d’Italia. ?? pic.twitter.com/CIBA9aEWTi— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 6, 2022 Come comunicato dal club, l’ingresso sarà libero dalle 18 fino a esaurimento posti. I settori aperti al pubblico saranno i seguenti: Gradinata Nord, Distinti (lato Nord) e Settore 5. All’evento parteciperanno prima squadra, settore giovanile maschile e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Il Club più antico d’Italia spegne 129 candeline: ilha preparato unaalper mercoledì 7 settembre Ilcompie 129 anni di vita. Il club più antico d’Italia ha intenzione di festeggiare questo evento assieme ai suoi tifosi. ? Nella giornata di mercoledì 7 settembre, allo stadio Luigi, si terrà laper ildel Club più antico d’Italia. ?? pic.twitter.com/CIBA9aEWTi—CFC (@CFC) September 6, 2022 Come comunicato dal club, l’ingresso sarà libero dalle 18 fino a esaurimento posti. I settori aperti al pubblico saranno i seguenti: Gradinata Nord, Distinti (lato Nord) e Settore 5. All’evento parteciperanno prima squadra, settore giovanile maschile e ...

