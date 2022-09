nicolaPalumbo00 : RT @LaStampa: Liz Truss nominata dalla regina, è la nuova premier: ufficializzata la successione a BoJo - ledicoladelsud : Gb, Truss nominata dalla regina nuova premier - lifestyleblogit : Gb, Truss nominata dalla regina nuova premier - - LiciaRonzulli : La nuova leader ‘Tory’ Liz Truss nominata premier britannica. Anche lei secondo Enrico Letta è un pericolo per la d… - Agenzia_Italia : ???? Per la prima volta nei suoi 70 anni di regno la regina ha conferito l'incarico di premier nella sua residenza sc… -

Si apre un nuovo capitolo per il Regno Unito, dopo le dimissioni di Boris Johnson: la regina Elisabetta II ha nominato Liznuovo premier britannico. Una foto dell'incontro, nella cornice della residenza scozzese di Balmoral, è stata diffusa ai media: sarà l'unica immagine resa pubblica di quello che è stato un ...Oggi nel Castello di Balmoral, in Scozia, la Regina Elisabetta II nomina il 15° primo ministro in 70 anni di regno. L'incarico spetta a Liz, 47 anni,leader del partito conservatore lunedì 5 settembre. Poiché il partito ha la maggioranza in Parlamento, Lizsubentra automaticamente al premier dimissionario Boris ...(Adnkronos) – Liz Truss è la nuova premier britannica. E’ stata nominata formalmente dalla regina Elisabetta, nel castello di Balmoral, dopo le dimissioni di Boris Johnson.Per la prima volta nei suoi 70 anni di regno la regina ha conferito l'incarico di premier nella sua residenza scozzese di Balmoral invece che a Buckingham Palace. Johnson nel discorso di addio: "Come ...