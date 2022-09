Gazzetta – Il Leicester punta Boga: contatti con l’Atalanta | Mercato (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-08-31 19:11:26Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: L’attacco dell’Atalanta può ancora cambiare forma e se Ruslan Malinovskyi è stato il nome più discusso nelle ultime settimane, sulla lista dei possibili partenti fa capolino un nuovo candidato: Jeremie Boga. Secondo quanto raccolto da CalcioMercato.com, il Leicester punta l’esterno ivoriano e ha avviato i dialoghi con il club bergamasco. RITORNO IN INGHILTERRA? – Boga è stato utilizzato con il contagocce da Gasperini in queste prime battute di campionato, 180 minuti in panchina contro Sampdoria e Milan per poi essere impiegato meno di mezz’ora nella vittoria di Verona. Ora il Leicester chiama, con la prospettiva di riportare in ... Leggi su justcalcio (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-08-31 19:11:26Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: L’attacco delpuò ancora cambiare forma e se Ruslan Malinovskyi è stato il nome più discusso nelle ultime settimane, sulla lista dei possibili partenti fa capolino un nuovo candidato: Jeremie. Secondo quanto raccolto da Calcio.com, ill’esterno ivoriano e ha avviato i dialoghi con il club bergamasco. RITORNO IN INGHILTERRA? –è stato utilizzato con il contagocce da Gasperini in queste prime battute di campionato, 180 minuti in panchina contro Sampdoria e Milan per poi essere impiegato meno di mezz’ora nella vittoria di Verona. Ora ilchiama, con la prospettiva di riportare in ...

