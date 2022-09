Gavi-Barcellona, tutto fermo per il rinnovo: corsa a tre per il centrocampista blaugrana! (Di martedì 6 settembre 2022) Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Gavi con il Barcellona. Era stato raggiunto un accordo quest’estate tra Mateu Alemany e l’agente del giocatore, Ivan De La Pena. Ma tutt’ora, ad inizio settembre e a campionato già cominciato, tutto tace sul fronte rinnovo. Gavi Barcellona rinnovo Motivo per cui, stando a quanto riportato dalla BILD, alcune big europee si starebbero cominciando a muovere per il gioiellino classe ‘04 il cui contratto scadrà nel giugno 2023. Il Bayern Monaco sarebbe in prima linea per il giovane centrocampista, mentre in Inghilterra si parla di un forte interesse di Manchester United e Liverpool. Una questione ancora tutta da risolvere in casa blaugrana, che rischiano di perdere uno dei ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 settembre 2022) Sembravafatto per ildicon il. Era stato raggiunto un accordo quest’estate tra Mateu Alemany e l’agente del giocatore, Ivan De La Pena. Ma tutt’ora, ad inizio settembre e a campionato già cominciato,tace sul fronteMotivo per cui, stando a quanto riportato dalla BILD, alcune big europee si starebbero cominciando a muovere per il gioiellino classe ‘04 il cui contratto scadrà nel giugno 2023. Il Bayern Monaco sarebbe in prima linea per il giovane, mentre in Inghilterra si parla di un forte interesse di Manchester United e Liverpool. Una questione ancora tutta da risolvere in casa blaugrana, che rischiano di perdere uno dei ...

zazoomblog : Gavi il Bayern Monaco pronto a strapparlo a Juventus e Barcellona - #Bayern #Monaco #pronto #strapparlo - zazoomblog : Gavi lascia il Barcellona? Notizia di calciomercato a sorpresa! - #lascia #Barcellona? #Notizia - Newaconandoyle : Nonostante le varie rassicurazioni estive non ancora rinnovato il contratto di #Gavi con il #Barcellona Scadenza 2023 - isabo__ : @mattiaoronsaye insegna calcio a trequarti dei centrocampisti in Italia come a Barcellona al inizio prendevano in g… - apathetichead : @docile041 @martinaa1897 Si ma comunque la squadra dalla quale lo hanno comprato lo ha buttato subito a 18 anni, e… -