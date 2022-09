Gasperini comanda tutti | Atalanta prima!

(Di martedì 6 settembre 2022). L’approfitta del passo falso della Roma ad Udine (4-0) e balza solitario in testa alla classifica della massima serie. Ieri la Dea ha battuto con un classico 2-0 il Monza, ancora a secco di punti in questo inizio di campionato. I gol sono arrivati da due nuovi innesti stagionali: Højlund e Lookman, che ha propiziato l’autogol di Marlon. Sabato, nell’anticipo delle ore 18, il Milan ha invece battuto nel derby l’Inter per 3-2. Per la formazione di Simone si tratta della seconda sconfitta in cinque partite.: la suaguardadall’alto Per quanto riguarda l’si parla di un nuovo corso. Ora...

Dalla_SerieA : Roma, ecco perché l'Atalanta comanda la classifica assieme a te - - sportli26181512 : Roma, ecco perché l'#Atalanta comanda la classifica assieme a te: Alla settima stagione consecutiva sulla panchina… -

È festa a Monza . Vittoria per 2 - 0 e primato in classifica. Festeggia Gian Piero, che nelle scorse settimane aveva dichiarato di non essere soddisfatto del mercato, ma ...che adesso...l'Inghilterra, la vera Superlega. Fra i 10 club che hanno speso di più, addirittura 8 sono ... La filosofia sembra sempre la stessa, ma prima non era mai successo chesi lamentasse del ...È festa Atalanta a Monza. Vittoria per 2-0 e primato in classifica. Festeggia Gian Piero Gasperini, che nelle scorse settimane aveva dichiarato di non essere soddisfatto del mercato, ma ...L'Atalanta non si ferma più e vola al comanda della classifica di Serie A: Monza battuto con Stroppa che ora rischia l'esonero ...