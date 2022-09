Gas:chiude in calo a 239,8 euro in vista riunione Ue (Di martedì 6 settembre 2022) Il gas chiude in calo, in vista della riunione dei ministri dell'Energia dell'Ue che dovranno decidere sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 239,8 euro al megawattora, con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Il gasin, indelladei ministri dell'Energia dell'Ue che dovranno decidere sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 239,8al megawattora, con un ...

