Gas, termosifoni giù di un grado? Ecco le conseguenze per il nostro corpo (Di martedì 6 settembre 2022) L'ipotesi di abbassare i nostri riscaldamenti di un grado potrebbe non essere così negativa o drammatica come si pensa. A parlarne è stato il primario del policlinico Gemelli di Roma, Alfredo Pontecorvi, che in un'intervista a Leggo ha detto: "Bisogna evitare catastrofismi. Ridurre di qualche grado la temperatura delle stanze in cui si soggiorna o si dorme può fare solo bene alla salute ed esercitare effetti positivi sull'organo adiposo. La temperatura ideale per il nostro benessere è di 19 gradi". Scendendo nel dettaglio, poi, l'esperto ha spiegato: "Il nostro alleato si chiama tessuto adiposo bruno, una specie di termosifone interno che brucia calorie per riscaldarci e mantenere la temperatura corporea a 37 gradi. Il tessuto adiposo bruno insieme a quello bianco, quello cioè contro cui ...

