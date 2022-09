Gas: scopriamo cosa dice il ministero della Transizione Ecologica (Di martedì 6 settembre 2022) Nel testo diffuso dal ministero della Transizione Ecologica si legge che un uso responsabile dell’energia “porta a una riduzione dei consumi coerente con il 15% del Regolamento Ue, pari quindi almeno a 8,2 miliardi di metri cubi di gas naturale”. Gas, Transizione Ecologica: “I limiti di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni” “I limiti di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data d’inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di un’ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione”. Gas: -1 grado per riscaldamento Tra le misure adottate è prevista la riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici. Nello specifico: Da 17 ... Leggi su zon (Di martedì 6 settembre 2022) Nel testo diffuso dalsi legge che un uso responsabile dell’energia “porta a una riduzione dei consumi coerente con il 15% del Regolamento Ue, pari quindi almeno a 8,2 miliardi di metri cubi di gas naturale”. Gas,: “I limiti di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni” “I limiti di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data d’inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di un’ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione”. Gas: -1 grado per riscaldamento Tra le misure adottate è prevista la riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici. Nello specifico: Da 17 ...

