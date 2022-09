Gas, per Italia "opportuno ridurre subito consumi" (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - ridurre subito i consumi del gas in Italia. E' quanto si legge nel 'Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale' del Ministero della Transizione ecologica: "Per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas". E' quanto si legge nel 'Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale' del ministero della Transizione ecologica. "Queste misure integrano il piano di diversificazione già messo in atto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) -del gas in. E' quanto si legge nel 'Piano nazionale di contenimento deidi gas naturale' del Ministero della Transizione ecologica: "Peri rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione deiper il periodo 2022-2023, èattuare sin damisure di contenimento deinazionali di gas". E' quanto si legge nel 'Piano nazionale di contenimento deidi gas naturale' del ministero della Transizione ecologica. "Queste misure integrano il piano di diversificazione già messo in atto ...

