Gas, nuovo regolamento del Mite: -1 grado per il riscaldamento. L’Italia si prepara all’austerity (Di martedì 6 settembre 2022) E' stato pubblicato dal Mite, ministero della transizione ecollogica, il regolamento per "realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia". L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 settembre 2022) E' stato pubblicato dal, ministero della transizione ecollogica, ilper "realizzare da subito risparmi utili a livello europeo arsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia". L'articolo proviene da Firenze Post.

matteosalvinimi : #Salvini: Bisogna bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas, e non dovrà essere il nuovo governo a farlo, n… - LaVeritaWeb : L’esecutivo disposto a un nuovo decreto per ridurre i costi di luce e gas ma usando solo l’extragettito di luglio e… - LaVeritaWeb : Con l’ipotesi di acquisto centralizzato del gas, Bruxelles autorizza nuovo deficit per le spese correnti lasciando… - moneypuntoit : ?? Nuovo decreto da 6 miliardi in arrivo: tutti gli aiuti contro i rincari di luce e gas ?? - infoitinterno : Nuovo blitz ambientalista alla fiera del gas: attivisti bloccati -