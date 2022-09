Gas, Mosca avverte Roma: “L’Italia spinta al suicidio economico da Ue e Usa” (Di martedì 6 settembre 2022) Mosca – “Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell’economia italiana dagli idrocarburi russi. E’ chiaro che questo piano viene imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordine di Washington, ma alla fine saranno gli italiani a soffrirne”. Scrive così su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Le sanzioni, volute da chi è “seduto dall’altra parte dell’Oceano”, sono “diventate uno strumento di concorrenza sleale per gli imprenditori italiani”, scrive ancora Zakharova, secondo la quale Roma “è spinta, a quanto pare, non solo ad atti insensati, ma al suicidio economico per realizzare la follia delle sanzioni euro-atlantiche”. La portavoce della diplomazia di Mosca illustra ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022)– “Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell’economia italiana dagli idrocarburi russi. E’ chiaro che questo piano viene imposto ada Bruxelles, che a sua volta agisce su ordine di Washington, ma alla fine saranno gli italiani a soffrirne”. Scrive così su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di, Maria Zakharova. Le sanzioni, volute da chi è “seduto dall’altra parte dell’Oceano”, sono “diventate uno strumento di concorrenza sleale per gli imprenditori italiani”, scrive ancora Zakharova, secondo la quale“è, a quanto pare, non solo ad atti insensati, ma alper realizzare la follia delle sanzioni euro-atlantiche”. La portavoce della diplomazia diillustra ...

