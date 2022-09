Gas | le minacce di Mosca | «Gli italiani soffriranno | piano Cingolani imposto da Usa-Ue» Roma | la Russia strozza nostre famiglie e imprese

(Di martedì 6 settembre 2022) Ilitaliano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto, «èda...

'L'Europa non può fare affidamento su nessuno tranne che sugli Stati Uniti, che stanno aumentando la produzione dinaturale liquefatto', spiega Shulginov. 'Penso che il prossimo inverno ...Genoveva capitola di fronte alledi Aurelio e rinuncia ad abortire. Ignacio viene ... Nonostante le torture, Rodrigo rifiuta di consegnare ad Aurelio la formula delnervino, ma Aurelio ha ...Il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, «è imposto a Roma ...La Commissione europea lavora a un tetto al prezzo del gas russo, Mosca non riavvia il gasdotto Nord Stream e minaccia la Ue di bloccare le esportazioni di combustibile, Francia e Germania si alleano ...