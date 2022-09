Gas, il taglio dei consumi è pronto: ecco il piano per l'inverno (Di martedì 6 settembre 2022) Il ministero della Transizione ecologica (Mite) ha pubblicato oggi il piano dettagliato che spiega in che modo l'Italia ridurrà i suoi consumi di gas per l'inverno per garantire la sicurezza energetica del paese e preservare gli stoccaggi, pieni all'83 per cento. L'obiettivo, per rispettare gli impegni presi a luglio con l'Unione europea, è risparmiare 8,2 miliardi di metri cubi di gas senza introdurre obblighi entro marzo prossimo. Ma nel caso in cui in Unione europea scattasse lo stato di allerta generale, l’Italia sarebbe vincolata a tagliare almeno 3,6 miliardi in via obbligatoria. Per farlo si imporrà già da adesso un uso ridotto dei termosifoni e si brucerà più carbone, percorso già avviato da Terna su mandato del ministro Roberto Cingolani del primo settembre scorso, come si legge nel documento. Le temperature e gli orari dei ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 settembre 2022) Il ministero della Transizione ecologica (Mite) ha pubblicato oggi ildettagliato che spiega in che modo l'Italia ridurrà i suoidi gas per l'per garantire la sicurezza energetica del paese e preservare gli stoccaggi, pieni all'83 per cento. L'obiettivo, per rispettare gli impegni presi a luglio con l'Unione europea, è risparmiare 8,2 miliardi di metri cubi di gas senza introdurre obblighi entro marzo prossimo. Ma nel caso in cui in Unione europea scattasse lo stato di allerta generale, l’Italia sarebbe vincolata a tagliare almeno 3,6 miliardi in via obbligatoria. Per farlo si imporrà già da adesso un uso ridotto dei termosifoni e si brucerà più carbone, percorso già avviato da Terna su mandato del ministro Roberto Cingolani del primo settembre scorso, come si legge nel documento. Le temperature e gli orari dei ...

