Gas, il piano del Governo per ridurre i consumi (Di martedì 6 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il ministro Roberto Cingolani ha pubblicato il piano “per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi” di gas “dalla Russia durante il prossimo inverno”. L'obiettivo è quello di risparmiare almeno 8,2 miliardi di metri cubi di combustibile. Di questi 5,3 miliardi derivano dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti diverse dal gas (2,1 miliardi) e 3,2 miliardi dai risparmi sui riscaldamenti Per raggiungere questo obiettivo la temperatura non dovrà superare i 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. 19 gradi per gli altri. E' consentita una tolleranza di più o meno 2 gradi. Inoltre i caloriferi dovranno restare in funzione quindici giorni in meno di adesso. Otto giorni posticipando l'accensione e una settimana anticipando lo stop. Nessuna ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il ministro Roberto Cingolani ha pubblicato il“peri rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi” di gas “dalla Russia durante il prossimo inverno”. L'obiettivo è quello di risparmiare almeno 8,2 miliardi di metri cubi di combustibile. Di questi 5,3 miliardi derivano dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti diverse dal gas (2,1 miliardi) e 3,2 miliardi dai risparmi sui riscaldamenti Per raggiungere questo obiettivo la temperatura non dovrà superare i 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. 19 gradi per gli altri. E' consentita una tolleranza di più o meno 2 gradi. Inoltre i caloriferi dovranno restare in funzione quindici giorni in meno di adesso. Otto giorni posticipando l'accensione e una settimana anticipando lo stop. Nessuna ...

petergomezblog : La Russia attacca il piano gas di Cingolani: “Imposto da Bruxelles e Washington. Ma alla fine saranno gli italiani… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Adesso è ufficiale: ecco come dovremo razionare il #gas. TV spente, elettrodomestici, meno riscaldam… - fanpage : Il Mite ha diffuso il Regolamento per far fronte a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia. Cosa… - ItaliaNotizie24 : Gas, il piano del Governo per ridurre i consumi - SFrige_ : @michele_geraci @OGiannino Ma quando parlava di interferenze un paio di mesi fa, si riferiva solo a Parigi e Washin… -