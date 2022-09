Gas, Cingolani risponde a Mosca sul piano energetico: «L’Italia non segue gli ordini di nessuno, logica da Stato totalitario» (Di martedì 6 settembre 2022) Con un post su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova aveva commentato il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, dicendo che «alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire». Zakharova sostiene che queste misure sono state imposte a Roma da Bruxelles, «che a sua volta agisce su ordini di Washington». In serata è arrivata la risposta di Cingolani che, a Il cavallo e la torre su Rai 3, replica osservando come questa «è la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre ad uno Stato qualcosa. Si figuri se L’Italia può seguire gli ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Con un post su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova aveva commentato ilitaliano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecoRoberto, dicendo che «alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire». Zakharova sostiene che queste misure sono state imposte a Roma da Bruxelles, «che a sua volta agisce sudi Washington». In serata è arrivata la risposta diche, a Il cavallo e la torre su Rai 3, replica osservando come questa «è ladi un rappresentante di unoche pensa che si possa imporre ad unoqualcosa. Si figuri sepuò seguire gli ...

