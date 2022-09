Gaeta, nuovi alberi per le ville di Piazza Trieste e di Serapo (Di martedì 6 settembre 2022) Gaeta – Nuovo ossigeno per la città di Gaeta. È stato approvata dalla Regione Lazio la proposta, presentata dall’Amministrazione comunale, di adesione al progetto “Ossigeno”, che mira a piantare su tutto il territorio regionale 6 milioni di nuovi alberi e arbusti autoctoni certificati. Una svolta green per puntare alla sostenibilità ambientale, alla qualità dell’aria e alla cura del paesaggio. Le aree individuate sul territorio comunale Gaetano sono le ville di Piazza Trieste e di Serapo, luoghi in cui verrà intensificata la piantumazione mediante interventi di messa in dimora di 920 arbusti, “Lavanda angustifolia”, e 160 alberi, “Quercus ilex”. La scelta di tali siti è stata elaborata proprio in considerazione della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022)– Nuovo ossigeno per la città di. È stato approvata dalla Regione Lazio la proposta, presentata dall’Amministrazione comunale, di adesione al progetto “Ossigeno”, che mira a piantare su tutto il territorio regionale 6 milioni die arbusti autoctoni certificati. Una svolta green per puntare alla sostenibilità ambientale, alla qualità dell’aria e alla cura del paesaggio. Le aree individuate sul territorio comunaleno sono ledie di, luoghi in cui verrà intensificata la piantumazione mediante interventi di messa in dimora di 920 arbusti, “Lavanda angustifolia”, e 160, “Quercus ilex”. La scelta di tali siti è stata elaborata proprio in considerazione della ...

