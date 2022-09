Futuro Mihajlovic, c’è la decisione del Bologna! (Di martedì 6 settembre 2022) Arrivano novità importanti sul Futuro della panchina del Bologna. Il tecnico Sinisa Mihajlovic è stato esonerato, come riferisce il Corriere dello Sport. A breve è atteso il comunicato ufficiale da parte del club gialloblù. La decisione è arrivata nel pomeriggio di oggi: l’allenatore ha pagato il non brillante inizio di campionato, con tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque di Serie A. La decisione è stata maturata dopo l’incontro di oggi tra Sinisa e i dirigenti del club. Mihajlovic Bologna esonero Ora comincerà la fase post Sinisa Mihajlovic, con De Zerbi e Thiago Motta in pole. In tanto, c’è da preparare la sfida delicata contro la Fiorentina e l’obiettivo sarà affrontare i viola con il nuovo tecnico già in panchina. Alessio Nicolosi Leggi su rompipallone (Di martedì 6 settembre 2022) Arrivano novità importanti suldella panchina del Bologna. Il tecnico Sinisaè stato esonerato, come riferisce il Corriere dello Sport. A breve è atteso il comunicato ufficiale da parte del club gialloblù. Laè arrivata nel pomeriggio di oggi: l’allenatore ha pagato il non brillante inizio di campionato, con tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque di Serie A. Laè stata maturata dopo l’incontro di oggi tra Sinisa e i dirigenti del club.Bologna esonero Ora comincerà la fase post Sinisa, con De Zerbi e Thiago Motta in pole. In tanto, c’è da preparare la sfida delicata contro la Fiorentina e l’obiettivo sarà affrontare i viola con il nuovo tecnico già in panchina. Alessio Nicolosi

