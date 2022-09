Franco Terlizzi fermato per ‘ndrangheta: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi era prestanome del figlio del boss (Di martedì 6 settembre 2022) Dall’isola dei Famosi ai guai con la giustizia. Franco Terlizzi, ex pugile e personaggio del mondo dello spettacolo, è stato fermato: lui, insieme ad altre 12 persone, è finito sotto i riflettori per un’inchiesta sulla ‘ndrangheta coordinata dalla dda milanese e condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma. Franco Terlizzi come prestanome di Davide Flachi Stando all’indagine, Franco Terlizzi sarebbe uno dei prestanome di Davide Flachi, figlio del boss della Comasina Pepè, che è morto a gennaio scorso. Gli investigatori hanno chiuso il cerchio e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) Dall’isola deiai guai con la giustizia., ex pugile e personaggio del mondo dello spettacolo, è stato: lui, insieme ad altre 12 persone, è finito sotto i riflettori per un’inchiesta sullacoordinata dalla dda milanese e condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma.comedi Davide Flachi Stando all’indagine,sarebbe uno deidi Davide Flachi,deldella Comasina Pepè, che è morto a gennaio scorso. Gli investigatori hanno chiuso il cerchio e ...

