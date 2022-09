Franco Terlizzi, ecco chi è l’ex pugile de “L’isola dei famosi” arrestato nell’indagine sulla ‘ndrangheta a Milano (Di martedì 6 settembre 2022) A uno stile di vita spartano con ben pochi comfort era già abituato, avendo preso parte nel 2018 a L’isola dei famosi, ma ora per Franco Terlizzi si potrebbero aprire scenari ancora più ostici. l’ex “naufrago” è stato infatti arrestato insieme ad altre 12 persone nell’ambito del blitz che ha sgominato la cosca della ‘ndrangheta facente capo a Davide Flachi – il figlio dello storico boss della Comasina Giuseppe ‘Pepè’ Flachi, morto lo scorso gennaio – di cui Terlizzi, secondo le accuse, sarebbe un prestanome. Un’operazione coordinata dalla Dda milanese che ha portato anche al sequestro di due attività imprenditoriali e mitragliatori da guerra e, al tempo stesso, ha riacceso i riflettori su Franco Terlizzi. Nato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) A uno stile di vita spartano con ben pochi comfort era già abituato, avendo preso parte nel 2018 adei, ma ora persi potrebbero aprire scenari ancora più ostici.“naufrago” è stato infattiinsieme ad altre 12 persone nell’ambito del blitz che ha sgominato la cosca dellafacente capo a Davide Flachi – il figlio dello storico boss della Comasina Giuseppe ‘Pepè’ Flachi, morto lo scorso gennaio – di cui, secondo le accuse, sarebbe un prestanome. Un’operazione coordinata dalla Dda milanese che ha portato anche al sequestro di due attività imprenditoriali e mitragliatori da guerra e, al tempo stesso, ha riacceso i riflettori su. Nato a ...

