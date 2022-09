Franco Terlizzi, chi è l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi fermato a Milano nella maxi operazione di 'Ndrangheta (Di martedì 6 settembre 2022) Ex pugile e personal trainer di molti vip, è considerato il prestanome del figlio del boss della Comasina Flachi: gestiva a suo nome una concessionaria in cui si custodiva la droga dell'organizzazione Leggi su repubblica (Di martedì 6 settembre 2022) Ex pugile e personal trainer di molti vip, è considerato il prestanome del figlio del bossa Comasina Flachi: gestiva a suo nome una concessionaria in cui si custodiva la droga'organizzazione

trash_italiano : Franco Terlizzi, ex pugile ed ed concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’… - stanzaselvaggia : Nel 2018 ho scritto un lungo articolo su Franco Terlizzi (che in quel periodo definivano “orso buono” all’isola dei… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, azzerata la cosca del figlio del boss della Comasina: 13 arresti, tra loro anche l’ex Isola d… - neribrixia : RT @stanzaselvaggia: Nel 2018 ho scritto un lungo articolo su Franco Terlizzi (che in quel periodo definivano “orso buono” all’isola dei fa… - LaStampa : Franco Terlizzi, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e amico dei vip fermato a Milano nell’inchiesta sulla 'Ndrangh… -