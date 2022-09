Franco Terlizzi, chi è l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi coinvolto nell’operazione contro la ‘ndrangheta (Di martedì 6 settembre 2022) Guai con la giustizia per Franco Terlizzi, l’ex pugile, oggi personal trainer, nonché ex concorrente della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. L’uomo, originario di Bari, è finito in un’inchiesta, in un’operazione contro l’ndrangheta: lui, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto da prestanome a Davide Flachi, figlio del boss Comasina Pepè, che è morto a gennaio scorso. E Terlizzi, insieme ad altre 12 persone, è stato fermato perché, stando agli accertamenti, è emersa una vera e propria organizzazione criminale. Tra estorsioni, traffico di droga e armi da guerra, intestazione fittizia di beni. La carriera come pugile di Franco Terlizzi Franco Terlizzi è nato a Bitonto il 7 marzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) Guai con la giustizia perpugile, oggi personal trainer, nonché exdella tredicesima edizionedei. L’uomo, originario di Bari, è finito in un’inchiesta, in un’operazionel’ndrangheta: lui, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto da prestanome a Davide Flachi, figlio del boss Comasina Pepè, che è morto a gennaio scorso. E, insieme ad altre 12 persone, è stato fermato perché, stando agli accertamenti, è emersa una vera e propria organizzazione criminale. Tra estorsioni, traffico di droga e armi da guerra, intestazione fittizia di beni. La carriera come pugile diè nato a Bitonto il 7 marzo ...

