Francia: le scuole sempre più ostaggio dell'islamismo radicale, nell'indifferenza politica (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Un insegnante francese, sotto lo pseudonimo di Laurent Valogne, ha raccontato la sua esperienza a confronto con il sempre più crescente e pervasivo fenomeno dell'islamismo nelle scuole d'Oltralpe in un saggio, "Ce petits renoncements qui tuent", che sta diventando un caso letterario nel paese. L'islamismo radicale, in Francia come nel resto d'Europa, sta diventando una costante pressione e attacco diretto allo spirito e tradizione europea e le scuole, ambiente di contatto delle nuove generazioni, stanno diventando terreno di scontro. L'autore, partendo dallo spunto dell'uccisione dell'insegnante Samuel Paty da parte un giovane estremista musulmano, racconta di minacce, pressioni istituzionali e degli stessi colleghi che mistificano e sottovalutano volontariamente il ...

