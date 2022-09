“Forza Pisa, Livorno me**a”: maxi gaffe del segretario PD | E il partito cala nei sondaggi (Di martedì 6 settembre 2022) Gli scivoloni in campagna elettorale sono piuttosto comuni, sia da una parte che dall’altra, ma la frase pronunciata da Enrico Letta due sere fa rischia di creare una forte tensione in Toscana. Come noto, il segretario del partito Democratico è nato a Pisa il 20 agosto di 56 anni fa ed è molto legato alla sua terra. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Letta si è lasciato andare ad un insulto anche piuttosto pesante nei confronti della vicina Livorno, con cui Pisa ha da sempre una rivalità gigantesca. Ma cosa è accaduto esattamente? Due sere fa Enrico Letta si trovava alla festa dell’Unità di Riglione, quartiere di Pisa. Un ritorno a casa per il segretario PD, che sta girando l’Italia nel tentativo di recuperare terreno nei confronti del ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 6 settembre 2022) Gli scivoloni in campagna elettorale sono piuttosto comuni, sia da una parte che dall’altra, ma la frase pronunciata da Enrico Letta due sere fa rischia di creare una forte tensione in Toscana. Come noto, ildelDemocratico è nato ail 20 agosto di 56 anni fa ed è molto legato alla sua terra. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Letta si è lasciato andare ad un insulto anche piuttosto pesante nei confronti della vicina, con cuiha da sempre una rivalità gigantesca. Ma cosa è accaduto esattamente? Due sere fa Enrico Letta si trovava alla festa dell’Unità di Riglione, quartiere di. Un ritorno a casa per ilPD, che sta girando l’Italia nel tentativo di recuperare terreno nei confronti del ...

