“Forza Pisa, Livorno m…”: l’autogol di Enrico Letta alla Festa dell’Unità diventa virale. L’ex assessore labronico: “Si vede che è pisano” (Di martedì 6 settembre 2022) Mischiare campanile e campagna elettorale (a meno di essere Mastella) non è una buona idea. Ne è un esempio la gaffe del segretario Pd Enrico Letta di domenica: alla Festa dell’Unità nella sua Pisa pare si sia lasciato andare a un “Forza Pisa, Livorno m…” che non è passato inosservato. Pisanità di Letta ribadita scherzosamente anche quando ha dichiarato dal palco: “Ringraziamo la segretaria regionale Bonafè che ha capito qual è la vera capitale della Toscana”. Roba goliardica e da stadio, sì, ma forse non il massimo in campagna elettorale, specie di questi tempi poi. Tant’è che lo stesso segretario si è corretto dopo dal palco: “Forza Pisa e mi fermo qui, non aggiungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Mischiare campanile e campagna elettorale (a meno di essere Mastella) non è una buona idea. Ne è un esempio la gaffe del segretario Pddi domenica:nella suapare si sia lasciato andare a un “m…” che non è passato inosservato.nità diribadita scherzosamente anche quando ha dichiarato dal palco: “Ringraziamo la segretaria regionale Bonafè che ha capito qual è la vera capitale della Toscana”. Roba goliardica e da stadio, sì, ma forse non il massimo in campagna elettorale, specie di questi tempi poi. Tant’è che lo stesso segretario si è corretto dopo dal palco: “e mi fermo qui, non aggiungo ...

LivornoPress : Elezioni - Per un pugno di voti Letta insulta i livornesi 'Forza Pisa, Livorno m....' #pd #enricoletta #letta… - ngiocoli : Non è il @IlVernacoliere3 . E' @ilgiornale . Ma soprattutto è... Enrico Letta. ????? - Ernesto29296958 : RT @ManfrediPotenti: ??E IO DICO, INVECE, FORZA #PISA E FORZA #LIVORNO, ASSIEME, UNITE PER LIBERARVI DA QUESTO 'TIPO' ?? #letta https://t.… - CorriereToscano : #Pisa #gaffe di @EnricoLetta segretario nazionale @pdnetwork #FestadellUnità @ComunediLivorno #Salvetti #Letta… - ale_poggia : RT @ManfrediPotenti: ??E IO DICO, INVECE, FORZA #PISA E FORZA #LIVORNO, ASSIEME, UNITE PER LIBERARVI DA QUESTO 'TIPO' ?? #letta https://t.… -