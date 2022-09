"Forza Pisa, Livorno m...". Così Letta rischia di giocarsi una roccaforte rossa (Di martedì 6 settembre 2022) Livorno è una delle poche città in cui il Pd ha la certezza di vincere. O, forse, aveva, visto il passo fasso di Enrico Letta alla Festa dell'Unità Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022)è una delle poche città in cui il Pd ha la certezza di vincere. O, forse, aveva, visto il passo fasso di Enricoalla Festa dell'Unità

venti4ore : “Forza Pisa, Livorno m…”. Così Letta rischia di giocarsi una roccaforte rossa - marcoranieri72 : RT @ManfrediPotenti: ??E IO DICO, INVECE, FORZA #PISA E FORZA #LIVORNO, ASSIEME, UNITE PER LIBERARVI DA QUESTO 'TIPO' ?? #letta https://t.… - ManfrediPotenti : ??E IO DICO, INVECE, FORZA #PISA E FORZA #LIVORNO, ASSIEME, UNITE PER LIBERARVI DA QUESTO 'TIPO' ?? #letta… - corrierefirenze : Il segretario del Pd si è lasciato andare a una battuta sul calcio che non è piaciuta ai livornesi - marcoranieri72 : Letta, altra gaffe: 'Forza Pisa, Livorno m....'. Bufera sul segretario Pd -