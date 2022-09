“Forza Pisa | Livorno m… ” | bufera su Letta per la frase alla Festa dell’Unità

(Di martedì 6 settembre 2022) “m…”: lapronunciata da Enricoa margine dellaha scatenato le polemiche del centrosinistra, soprattutto di coloro che anon hanno apprezzato la battuta goliardica del segretariono. “Questo il pensiero del segretario Pd sulla nostra città:m…”, ha fatto notare Potere al Popolo sui social. Unada tifoseria e rivalità tra campanili che in campagna elettorale, però, è suonata piuttosto come una gaffe di cattivo gusto, anche considerando il ruolo che il capoluogo toscano gioca in queste elezioni: una delle poche roccaforti considerate rosse in un’Italia tinta di blu. “La Toscana è l’ultima roccaforte da cui può uscire qualche ...

carolpantanifi : Letta, altra gaffe: 'Forza Pisa, Livorno m....'. Bufera sul segretario Pd - verso_il_fronte : @fashionart19 Forza Pisa me raccomando - marcoranieri72 : Letta, altra gaffe: 'Forza Pisa, Livorno m....'. Bufera sul segretario Pd - qnazionale : Letta, altra gaffe: 'Forza Pisa, Livorno m....'. Bufera sul segretario Pd - EmilioBerettaF1 : 'Forza Pisa, Livorno m...'., lo scivolone di Letta alla Festa dell'Unità -

La Repubblica Firenze.it

...che rappresenta uno dei punti didella nostra città grazie a quel circuito museale rappresentato dal Museo delle Navi, Palazzo Reale, San Matteo, Museo della Grafica e Palazzo Blu. IlBook ...Lo dichiara Raffaella Bonsangue, candidata capolista per la Camera dei Deputati perItalia nel collegio plurinominale di, Empolese e Firenze (P03). 'Per questo - spiega Bonsague - abbiamo ... "Forza Pisa, Livorno m..."., lo scivolone di Letta alla Festa dell'Unità Se hai acquistato l'abbonamento sul nostro sito, effettua il login andando nella sezione Account dell'app ed inserendo username e password create in fase d'acquisto. Se non ricordi la password, clicc ...Il segretario Dem si lascia andare a una battuta calcistica, ma i livornesi non la prendono bene. Il sindaco Pd di Livorno: "Sarebbe stato meglio evitare" ...