Formazioni ufficiali Lipsia-Shakhtar Donetsk | Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 6 settembre 2022) Ledi, sfida valida per la fase a gironi di. I tedeschi hanno iniziato male la stagione, conquistano appena 5 punti in altrettante gare di Bundesliga, e vogliono riscattarsi grazie all’impegno europeo. In visita in Germania arriva lo, in difficoltà per via del momento storico che sta vivendo l’Ucraina ma determinato a fare bene. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 6 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.