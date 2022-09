Formazioni ufficiali Dinamo Zagabria-Chelsea, Champions League 2022/2023 (Di martedì 6 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Chelsea, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2022/2023. Al Maksimir della capitale croata andrà in scena il match tra due squadre molto diverse con ambizioni molto diverse. I blues, che hanno fatto follie sul mercato, vanno a caccia dei tre punti per iniziare col piede giusto. I padroni di casa, invece, proveranno ad opporre resistenza ed evitare una sconfitta già annunciata. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 18:45 di martedì 6 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Dinamo Zagabria: In attesa Chelsea: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Ledi, sfida valida per la fase a gironi di. Al Maksimir della capitale croata andrà in scena il match tra due squadre molto diverse con ambizioni molto diverse. I blues, che hanno fatto follie sul mercato, vanno a caccia dei tre punti per iniziare col piede giusto. I padroni di casa, invece, proveranno ad opporre resistenza ed evitare una sconfitta già annunciata. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 18:45 di martedì 6 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.

Milannews24_com : Le formazioni ufficiali di #SalisburgoMilan di #YouthLeague ?? - JuanVSchoch : RT @Reggina_1914: ?? | L’1??1?? INIZIALE Le scelte di mister Filippo Inzaghi per #RegginaPalermo ???? Qui per le formazioni ufficiali ?? http… - Milannews24_com : Youth League, le formazioni ufficiali di Salisburgo Milan - PassioneMilan3 : Primavera, Salisburgo-Milan: le formazioni ufficiali @ACMilanInside_ #ACMilan #Milan #SempreMilan - pc93 : RT @Reggina_1914: ?? | L’1??1?? INIZIALE Le scelte di mister Filippo Inzaghi per #RegginaPalermo ???? Qui per le formazioni ufficiali ?? http… -