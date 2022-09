Formazioni ufficiali Benfica Maccabi Haifa | le scelte degli allenatori

(Di martedì 6 settembre 2022) Ledimatch valido per la prima giornata della Champions League 2022-23: leEcco gli schieramentidi, match valido per la prima giornata della Champions League 2022-23:: Vlachodimos, Grimaldo, Bah, Neres, Fernandez, Joao Mario, Rafa Silva, Otamendi, Florentino, Antonio Silva, Goncalo Ramos.: Cohen, Sundgren, Goldberg, Mohamed, Lavi, Haziza, Pierrot, Chery, Batubinsika, David, Seck. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Ecco ledi PSG - Juventus (fischio d'inizio ore 21). PSG : Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitiha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. Juve : Perin; Bremer, ...Commenta per primo Ecco ledi Lipsia - Shakhtar Donetsk (fischio d'inizio ore 21). Lipsia : Gulacsi; Simakan, Orban, Diallo, Halstenberg; Szoboszlai, Laimer, X. Schlager, Nkunku; André Silva, Werner. ...Le formazioni ufficiali di Benfica Maccabi Haifa match valido per la prima giornata della Champions League 2022-23: le scelte degli... Le formazioni ufficiali di Salisburgo Milan match valido per la ...Alle 21, oltre alla sfida tra il Paris Saint - Germain e la Juventus, ci sarà anche il match Salisburgo - Milan. Ecco le formazioni ufficiali: Salisburgo (4-3-1-2) - Kohn; ...