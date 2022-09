Fondazione Città di Avellino, i chiarimenti dell’amministrazione comunale (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “A seguito di notizie poco precise apparse su qualche organo di informazione in merito alla Fondazione Città di Avellino, si chiarisce quanto segue: perché la Fondazione acquisisca una personalità giuridica è necessario il riconoscimento da parte del Prefetto“. E’ il chiarimento che arriva da Piazza del Popolo in merito alla Fondazione Città di Avellino. “La richiesta è stata inoltrata a metà dello scorso mese di giugno e i tempi dell’istruttoria sono mediamente di tre mesi, per cui si attende l’approvazione di qui a breve – si legge nella nota – Quanto al Consiglio d’Amministrazione, è stato ufficialmente nominato con la firma dell’atto costitutivo e ne fanno parte, oltre al sindaco di Avellino, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “A seguito di notizie poco precise apparse su qualche organo di informazione in merito alladi, si chiarisce quanto segue: perché laacquisisca una personalità giuridica è necessario il riconoscimento da parte del Prefetto“. E’ il chiarimento che arriva da Piazza del Popolo in merito alladi. “La richiesta è stata inoltrata a metà dello scorso mese di giugno e i tempi dell’istruttoria sono mediamente di tre mesi, per cui si attende l’approvazione di qui a breve – si legge nella nota – Quanto al Consiglio d’Amministrazione, è stato ufficialmente nominato con la firma dell’atto costitutivo e ne fanno parte, oltre al sindaco di, ...

